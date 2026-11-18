Claudia Sheinbaum a su llegada a la Cumbre APEC, en Chino.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se volvió viral en la red social china Weibo, con usuarios alabando que la mandataria izquierdista viajó a la cumbre de la APEC de Shenzhen en la clase económica de un vuelo comercial.

Sheinbaum, poco dada a los viajes internacionales, impulsa una política de austeridad que comenzó en el gobierno de su predecesor y aliado, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en venta el avión presidencial mexicano en 2023.

Cuando se traslada, el líder opta por vuelos comerciales que se adaptan a su agenda.

Este miércoles, la etiqueta "La presidenta mexicana Sheinbaum llega a Shenzhen" cuenta con más de 10,2 millones de visitas.

Algunos de los usuarios aseguraron que se encontraron con Sheinbaum en la sección de clase económica. Su equipo confirmó a la AFP que la mandataria voló en esa parte del avión.

"La presidenta de México (de 64 años y doctora en ingeniería energética) llegó en un vuelo de China Southern Airlines en clase económica", asegura uno de ellos, mostrando fotos de la mandataria hablando con pasajeros que la AFP no ha podido verificar.

"Es digno de elogio gastar el dinero de los contribuyentes con austeridad y asegurarse de que se utiliza donde más se necesita, en lugar de malgastarlo en lujosos aviones privados o en gastos de viajes oficiales", le responde otro usuario.

Sheinbaum había dicho antes de su viaje que el trayecto hasta China duraría "prácticamente dos días de vuelo" y que sería desafiante "con el cambio de horario".

La mayoría de las publicaciones compartidas en Weibo son, sin embargo, fotos o videos de la llegada en autobús a la alfombra roja dispuestas en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Shenzhen para recibir a Sheinbaum.

La curiosa imagen difiere del típico recibo a los presidentes al lado de las escalinatas de las aeronaves oficiales en las que viajan.

Sheinbaum voló a China con una nutrida delegación de ministros con el objetivo de navegar en su compleja relación a tres bandas con Estados Unidos y China.

Allí se reunió con su anfitrión, Xi Jinping, y abordaron una "nueva era" en la relación bilateral que incluye cooperación en áreas como la tecnología y la energía limpia, según un comunicado de la cancillería china.

Sheinbaum también ha dicho que planea tener una breve reunión con Trump al margen de la cumbre de Shenzhen.