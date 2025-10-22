Subsecretario de Estado de EE.UU.: la relación con Ecuador está 'en su mejor momento'

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró el martes 21 de octubre del 2025 que las relaciones entre su país y Ecuador están "en su mejor momento en décadas", después de que mantuvo una reunión en Washington con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

"Bajo las administraciones de los presidentes Donald Trump y Daniel Noboa, las relaciones entre los Estados Unidos y el Ecuador están en su mejor momento en décadas, ¡quizás como nunca antes!", destacó Landau en su cuenta de la red social X, en un mensaje en el que publicó fotografías junto a la canciller.

El funcionario estadounidense afirmó que en el encuentro conversaron "sobre los desafíos compartidos en materia de seguridad y las oportunidades compartidas en economía y comercio". "Hay mucho que podemos lograr y lo haremos juntos", añadió.

La ministra Sommerfeld llegó el martes a Washington, donde también mantuvo un encuentro con el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen, en el que "se revisaron las acciones implementadas en materia de seguridad", informó la Cancillería.

"Gracias al trabajo conjunto, se registran importantes avances y el Ecuador busca profundizar esta cooperación, convencido de que la seguridad es la base fundamental del desarrollo económico y social de nuestros pueblos", aseguró la cartera ecuatoriana de Exteriores.

Sommerfeld también resaltó durante la cita que la "alianza estratégica entre Ecuador y Estados Unidos es clave" y que con mayor cooperación técnica y financiera "se continuará fortaleciendo las capacidades de la fuerza pública".

Estados Unidos entregó a Ecuador en septiembre pasado un sistema de radar para monitorear su espacio aéreo con el objetivo de mejorar el combate contra el crimen organizado, y ambos países firmaron un acuerdo sobre seguridad de la información en comunicaciones, para facilitar el intercambio de información segura.

Además, en julio, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, firmó un acuerdo con Ecuador para el intercambio de oficiales de enlace, y a inicios de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en Quito un aporte de casi veinte millones de dólares para el equipamiento y desarrollo de capacidades para ayudar al Gobierno ecuatoriano en su lucha contra las bandas criminales