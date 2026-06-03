¡Unidad Popular sigue en carrera! TCE anula decisión que eliminaba al partido político

El CNE tendrá que investigar a los funcionarios que revisaron las firmas de afiliación

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la resolución que disponía la cancelación de Unidad Popular del registro de organizaciones políticas.

La decisión fue difundida este miércoles, 3 de junio del 2026, por el dirigente Geovanni Atarihuana, quien calificó el fallo como una victoria para la democracia.

"Se ha hecho justicia, ha triunfado la democracia", escribió Atarihuana en su cuenta de X tras conocer la resolución emitida por la presidenta del TCE.

El pronunciamiento revierte el proceso que mantenía en riesgo la permanencia legal de Unidad Popular dentro del sistema político ecuatoriano.

TCE anula cancelación de Unidad Popular

En el fallo, la jueza electoral resolvió declarar la nulidad de la decisión relacionada con la cancelación de la organización política.

Además, dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un nuevo análisis técnico y jurídico sobre el cumplimiento de los requisitos legales que corresponden al partido.

La controversia surgió a raíz de observaciones relacionadas con el registro de afiliados de Unidad Popular.

Esa información fue uno de los elementos considerados por el CNE para adoptar la decisión de excluir a la organización de los registros oficiales de partidos políticos.

CNE deberá revisar el registro de afiliados

La resolución también pone en conocimiento del CNE la necesidad de evaluar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en los procesos de certificación, custodia, actualización, depuración y remisión de la información vinculada al padrón de afiliados del movimiento político.

Como parte de las disposiciones emitidas por el máximo organismo de justicia electoral, el CNE deberá ejecutar las acciones correspondientes dentro de sus competencias y respetando los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Además, el organismo electoral tendrá que informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. Según la resolución, el CNE deberá reportar cada 30 días los avances y decisiones tomadas en relación con este caso.