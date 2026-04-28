Cinco cosas que debes saber si vas al aeropuerto de Quito en toque de queda

Las personas con vuelos programados sí podrán acudir al Aeropuerto de Quito durante el toque de queda

Desde este domingo 3 de mayo de 2026 regirá un toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios. Así lo dispuso el presidente Daniel Noboa. El objetivo es ejecutar operativos para luchar contra el crimen.

La medida, que se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00, se extenderá hasta el próximo 18 de mayo e incluye a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que quienes tengan viajes programados sí podrán movilizarse en el horario de restricción.

Este martes 28 de abril de 2026, Quiport detalló cinco cosas que deben saber las personas que tienen que acudir al Aeropuerto Mariscal Sucre por viajes programados:

La movilidad desde y hacia el aeropuerto de Quito " estará garantizada durante el toque de queda ".

". Pasajeros con vuelos programados podrán circular presentando pase de abordar o boleto y cédula o pasaporte .

o y o . Personas que trasladen o recojan pasajeros también podrán movilizarse, justificando el desplazamiento con el boleto o pase de abordar del viajero.

también podrán movilizarse, justificando el desplazamiento con el boleto o pase de abordar del viajero. Se recomienda prever tiempos de traslado , portar la documentación correspondiente y mantenerse informados por canales oficiales.

de , portar la documentación correspondiente y mantenerse informados por canales oficiales. Estas disposiciones están sujetas a confirmación una vez que se emita el decreto ejecutivo.

En marzo pasado ya hubo toque de queda nocturno en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las se repetirá la medida en mayo, según el anuncio de Noboa en X.

Además de las mencionadas provincias, la medida se aplicará en Manabí, Santa Elena, Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos, así como en los municipios La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

La medida regirá desde las 23:00 del domingo 3 de mayo y culminará el lunes 18 de mayo a las 05:00, "con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados", indicó la Presidencia.