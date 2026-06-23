Asamblea aprobó informe sobre trolebuses eléctricos y detecta irregularidades por USD 32 millones

Con 83 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este martes 23 de junio de 2026 el informe de fiscalización que analiza el proceso de contratación de 60 trolebuses eléctricos para Quito.

El documento identifica presuntas irregularidades administrativas, financieras y jurídicas en el mecanismo utilizado para la adquisición de las unidades, cuyo costo supera los USD 32 millones.

La investigación fue desarrollada por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Según el informe, la compra se ejecutó mediante un acuerdo entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), un esquema que, a criterio de los legisladores, habría evitado la aplicación del régimen ordinario de contratación pública ecuatoriano.

Durante la sesión, el asambleísta Xavier Ordóñez, ponente del informe, sostuvo que la fiscalización detectó indicios de posibles inconsistencias en la estructura contractual utilizada para concretar la compra de los vehículos eléctricos.

Informe cuestiona papel de UNOPS en la compra de los trolebuses

Uno de los principales hallazgos señala que el Memorándum de Acuerdo firmado entre la EPMTPQ y UNOPS habría ido más allá de un mecanismo de asistencia técnica y terminó trasladando a un tercero funciones clave dentro del proceso de adquisición.

Según el documento aprobado por el Pleno, este esquema habría limitado herramientas de control estatal sobre una contratación vinculada a un servicio público estratégico y financiada completamente con recursos de la empresa municipal.

Los legisladores también cuestionan el pago de costos administrativos, gastos de implementación y otros rubros asociados al mecanismo utilizado, lo que habría generado un impacto económico adicional para la empresa pública.

Además, el informe advierte que la transferencia anticipada de la totalidad de los recursos comprometidos redujo la capacidad de supervisión sobre el uso de los fondos.

Compra de trolebuses para Quito habría sido aprobada sin autorización previa del Directorio

Otro de los puntos observados es que el Memorándum de Acuerdo se habría suscrito sin contar previamente con la autorización del Directorio de la EPMTPQ, pese a comprometer más de USD 32 millones.

La comisión considera que este hecho podría constituir una presunta irregularidad administrativa que deberá ser evaluada por los organismos de control.

El informe recuerda que el Directorio de la empresa era presidido por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien también suscribió el Memorando de Entendimiento que antecedió al acuerdo con UNOPS.

Alcalde de Quito no compareció ante la comisión

El documento también deja constancia de que el alcalde Pabel Muñoz y el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros no acudieron a las comparecencias convocadas por la comisión legislativa.

Asimismo, los asambleístas señalaron que parte de la información requerida durante el proceso de fiscalización no fue entregada oportunamente.

Asamblea enviará el informe a Fiscalía y Contraloría

Tras la aprobación del informe, la Asamblea dispuso remitir el expediente al Concejo Metropolitano de Quito para que ejerza sus facultades de control político sobre la administración municipal.

También enviará la documentación a la Contraloría General del Estado para que profundice las acciones de control y a la Fiscalía General del Estado para que analice los hallazgos dentro de las investigaciones que considere pertinentes.

Además, el informe será remitido, a través de la Cancillería, a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas.