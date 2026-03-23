Unidad Popular rechaza informe del CNE que pide su eliminación

Simpatizantes de Unidad Popular marcharon al Consejo Nacional Electoral para pedir el archivo del informe que pide su eliminación.

Directivos y simpatizantes del Movimiento Unidad Popular marcharon este lunes 23 de marzo del 2026 al Consejo Nacional Electoral para pedir que se archive el informe en que se solicita su eliminación del Registro de Partidos Electorales.

Giovanni Atarihuana, presidente del Movimiento Unidad Popular, señaló que el objetivo es exigir al organismo electoral la base de datos en la que consta el número de afiliados con los que cuenta esa organización política.

Según Atarihuana, el informe que busca aprobar el CNE se generó luego de un análisis en que se determinó que decenas de personas tramitaron su desafiliación del movimiento político. Por ello piden al organismo electoral que entregue los certificados de las mismas.

El CNE anunció la noche del domingo a través de un comunicado que busca iniciar el proceso de cancelación de dos partidos políticos.

De acuerdo con informes técnico-jurídicos del organismo, las agrupaciones Unidad Popular y Construye no alcanzarían el 50% de adherentes permanentes requerido para mantenerse en el registro electoral, tal como establece el artículo 327 del Código de la Democracia.