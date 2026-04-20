CNE aprobó el Fondo de Promoción Electoral para las elecciones seccionales de 2027

El CNE aprobó el fondo de promoción electoral para las seccionales de 2027.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este lunes 20 de abril del 2026 el fondo de promoción electoral para las elecciones seccionales de 2027.

Los partidos y movimientos políticos recibirán un total de 13 425 631 millones de dólares para realizar su campaña electoral.

De acuerdo con el organismo, las alcaldías, prefecturas y concejalías de más de 15 000 electores recibirán el 7,5% y concejalías con menos de 15 mil electores el 3,5%.