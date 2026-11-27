La jornada se desarrolla dos días antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

La jornada de Voto en Casa se desarrolla este viernes 27 de noviembre de 2026 en Ecuador, a dos días de las elecciones generales y de la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Desde las 07:00, las juntas receptoras del voto se trasladan a los domicilios de las personas inscritas para recibir su sufragio.

Este programa del Consejo Nacional Electoral (CNE) permite que las personas habilitadas para participar en esta modalidad puedan ejercer su derecho al voto desde sus viviendas, sin tener que acudir a un recinto electoral.

¿Cómo funciona el programa Voto en Casa?

El Voto en Casa es una de las dos modalidades de sufragio anticipado que se desarrollan antes de la jornada electoral general.

La otra corresponde al voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

Ambas permiten adelantar la votación respecto al domingo 29 de noviembre.

A dos días de las elecciones, el CNE también recuerda a los miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV) que deben capacitarse para cumplir con sus funciones este domingo.

La formación está disponible en modalidad presencial y virtual.

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¿Cuáles son los requisitos para acceder al Voto en Casa?

Para participar en esta modalidad, los electores deben tener 50 años o más y una discapacidad física igual o superior al 75 %.

Las personas adultas mayores que no cumplen con ese porcentaje, así como quienes tienen otro tipo de discapacidad, no califican para este mecanismo, según los requisitos establecidos para el proceso electoral.

Además, es indispensable haberse inscrito previamente dentro del plazo establecido por el CNE.

Para las elecciones de 2027, el registro cerró el 17 de abril de 2026, por lo que esta modalidad está destinada a quienes completaron el trámite y fueron habilitados.

¿Cómo se realiza la votación en el domicilio?

Este viernes 27, una junta móvil del CNE acude a la vivienda del elector. Allí instala el biombo y la urna, verifica los materiales y permite que la persona vote de forma secreta, luego de presentar su documento de identidad.

Si lo necesita, puede recibir asistencia para sufragar. Después debe firmar el registro y recibe su certificado de votación.

Al terminar la jornada, las urnas son trasladadas bajo custodia para que los votos sean escrutados desde las 17:00 del domingo 29 de noviembre.