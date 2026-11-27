Ecuador registra 33 desbordamientos de cuerpos hídricos en cinco provincias, según el reporte de Gestión de Riesgos del 26 de noviembre de 2026.

Los desbordamientos de ríos, esteros y otros cuerpos hídricos aumentaron en Ecuador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 33 desbordamientos a escala nacional, con corte a las 22:43 del jueves 26 de noviembre de 2026.

La cifra representa seis desbordamientos más frente al reporte de la mañana del mismo jueves, cuando se contabilizaban 27.

¿Qué provincias registran más desbordamientos?

Según el informe oficial, las emergencias se distribuyen así:

Los Ríos: 16 desbordamientos

Guayas: 10 desbordamientos

El Oro: 5 desbordamientos

Imbabura: 1 desbordamiento

Santa Elena: 1 desbordamiento

Los Ríos y Guayas concentran las emergencias

En Los Ríos, los desbordamientos se registran en los cantones Babahoyo, Montalvo, Quinsaloma, Urdaneta y Vinces. Entre los cuerpos hídricos afectados están los ríos San Pablo, Chilintomo, Babahoyo, La Clementina, Tigre y Macul.

Mientras tanto, en Guayas, se reportaron emergencias en Balzar, Guayaquil, Lomas de Sargentillo, Palestina, Pedro Carbo y Salitre.

En Guayaquil, los reportes corresponden al estero Mogollón, en Febres Cordero, y al río Guayas, en el sector de Las Orquídeas.

También hay desbordamientos en otras tres provincias

En El Oro se contabilizan cinco desbordamientos en los cantones Arenillas, Pasaje, Piñas y Santa Rosa.

En Imbabura, se reportó el desbordamiento del río Tormio, en Cotacachi, mientras que en Santa Elena se identificó una emergencia en el río Salanguillo, parroquia Colonche.