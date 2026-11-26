Un total de 523 personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada votaron este jueves en 33 cárceles del país

La jornada electoral para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada concluyó este jueves 26 de noviembre con un total de 523 sufragios de un total de 7 417 electores habilitados para participar en el proceso.

La votación marcó el inicio del calendario de sufragio previo a los comicios generales del domingo. Este proceso se desarrolló en 33 centros de privación de libertad ubicados en 21 provincias del país y se instalaron 50 juntas receptoras del voto con el acompañamiento de personal técnico electoral.

La inauguración oficial de la jornada contó con la presencia de las autoridades del CNE y el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), Mauricio Mayorga.

¿Qué pasará con los votos emitidos por las PPL?

Los resultados de esta jornada no se revelan al cierre de las mesas electorales. El procedimiento establecido para el resguardo y conteo de estas papeletas contempla los siguientes pasos:

Cadena de custodia: Una vez concluida la votación en los centros carcelarios, los paquetes electorales son trasladados bajo custodia de las Fuerzas Armadas hacia las bodegas de las delegaciones provinciales electorales. Fecha y hora del escrutinio: Las urnas permanecerán selladas hasta el domingo 29 de noviembre, y serán abiertas y contabilizadas a partir de las 17:00, una vez que concluya la votación general en todo el país. Control y veeduría: El conteo se ejecutará de manera pública frente a delegados acreditados de las organizaciones políticas y misiones de observación electoral nacional e internacional.

El calendario electoral continúa este viernes 27 de noviembre con el programa Voto en Casa.

Aquí el sufriagio esta destinado a personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75 %.