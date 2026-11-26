El Registro Civil habilitará horarios especiales este sábado 28 y domingo 29 de noviembre para facilitar la emisión y renovación de cédulas de identidad, ante el incremento de usuarios que buscan obtener este documento para ejercer su derecho al voto en las elecciones de este domingo.

Desde temprano este jueves 26 de noviembre, decenas de ciudadanos acudieron a la agencia Centro, en Guayaquil, y formaron filas en los exteriores de la entidad para realizar el trámite de emisión o renovación de su documento de identidad.

La afluencia de usuarios ha aumentado en las últimas semanas. Según Alex Narváez, coordinador zonal 8 del Registro Civil, en una jornada habitual se atiende aproximadamente a 400 personas en esta agencia. Sin embargo, actualmente la cifra alcanza entre 700 y 800 usuarios diarios.

Horarios especiales de atención

Ante esta demanda, el Registro Civil anunció que el sábado 28 de noviembre atenderá de 08:00 a 17:00 y el domingo 29 de noviembre de 08:00 a 12:00, en seis agencias de la zona 8.

La atención será directa, sin necesidad de agendar un turno. Registro Civil del Ecuador

La atención será directa, sin necesidad de agendar un turno. Los ciudadanos deberán acudir a las agencias habilitadas, cancelar el valor de USD 16 por la emisión de la cédula y recibir un ticket para pasar directamente a los módulos de atención.

De acuerdo con Narváez, el trámite puede tomar entre 30 y 40 minutos, aproximadamente.

Con estas jornadas extraordinarias, las autoridades buscan garantizar que los ciudadanos cuenten oportunamente con su documento de identidad y puedan ejercer su derecho al voto este domingo, sin contratiempos.