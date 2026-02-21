Guayaquil soporta más de 12 horas de lluvias y activan atención en zonas críticas

Guayaquil registró más de 12 horas continuas de lluvia y acumulaciones superiores a 150 litros de agua por metro cuadrado en varios sectores de la ciudad, según informó Segura EP. La emergencia obligó a activar protocolos de respuesta para atender inundaciones y garantizar la operatividad del sistema de drenaje.

Desde el Centro de Operaciones se coordinó el trabajo conjunto con empresas municipales para intervenir en más de 40 puntos afectados por acumulación de agua, priorizando zonas consideradas críticas. Las labores incluyeron limpieza de sumideros, evacuación de agua estancada y monitoreo constante mediante cámaras y patrullajes, con el objetivo de reducir riesgos para la ciudadanía.

Seis provincias de Ecuador están en alerta roja por intensas lluvias

A este escenario se sumó el pronóstico de Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, que advirtió una pleamar de 4,82 metros prevista para las 09:41, lo que podría agravar el impacto de las lluvias en áreas vulnerables. Las autoridades recomendaron evitar zonas inundadas, extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales mientras continúan las labores de atención y prevención.