Seis provincias de Ecuador están en alerta roja por intensas lluvias

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional declaró este 20 de febrero de 2026 alerta roja para seis provincias de Ecuador debido a la llegada de un periodo de lluvias intensas que ha generado inundaciones y riesgos considerables en varias zonas del país. La sesión del organismo, presidida por la ministra de Ambiente y Energía, se mantiene permanente para coordinar respuestas rápidas ante emergencias

Las provincias en nivel de alerta roja, que indica riesgo crítico para la población son Carchi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos y Pichincha, destacó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Estas regiones, principalmente en la Costa y Sierra, enfrentan fuertes precipitaciones que podrían intensificarse hasta el 22 de febrero, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

COE Nacional de Ecuador se declara en sesión permanente

Además de la alerta roja, otras 15 provincias se encuentran bajo alerta naranja y dos bajo alerta amarilla, lo que representa un aviso extendido para gran parte del territorio continental ecuatoriano ante posibles desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y crecidas. Las autoridades han pedido a los gobiernos locales activar sus comités de emergencia y reforzar labores preventivas, incluyendo el dragado de cuerpos de agua para mitigar impactos.

Las advertencias se suman a reportes de afectaciones previas en comunidades por inundaciones y eventos asociados a la temporada lluviosa, en un contexto en el que la coordinación interinstitucional es clave para proteger a la población y reducir riesgos