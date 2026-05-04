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Ecuador

Gobierno confirma movilización de pasajeros en 4 aeropuertos durante toque de queda

El Ministerio de Infraestructura y Transporte confirmó que pasajeros y sus familiares pueden movilizarse con el pase de abordar.

Movimiento de pasajeros en el área de preembarque del aepuerto "Mariscal Sucre" de Quito.

Quiport

Autor

Teresa Menéndez

Fecha de publicación

04 may 2026 - 15:57

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El Gobierno confirma que pasajeros y sus familiares podrán movilizarse durante el toque de queda, vigente en nueve provincias y cuatro cantones del país.

En un comunicado, difundido este 4 de mayo de 2026, el Ministerio de Infraestructura y Transporte ratificó que la movilización estará permitida mientras riga la restricción en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Santa Rosa.

El requisito es presentar el pase de abordar.

Mientras que el personal que labora en las terminales aéreas debe portar su credencial institucional o un documento que acredite su vínculo con la operadora aérea.

El toque de queda rige desde este 3 de mayo hasta el 18, de 23H00 a 05H00.

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