Gobierno confirma movilización de pasajeros en 4 aeropuertos durante toque de queda
El Ministerio de Infraestructura y Transporte confirmó que pasajeros y sus familiares pueden movilizarse con el pase de abordar.
Movimiento de pasajeros en el área de preembarque del aepuerto "Mariscal Sucre" de Quito.
Quiport
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 15:57
El Gobierno confirma que pasajeros y sus familiares podrán movilizarse durante el toque de queda, vigente en nueve provincias y cuatro cantones del país.
En un comunicado, difundido este 4 de mayo de 2026, el Ministerio de Infraestructura y Transporte ratificó que la movilización estará permitida mientras riga la restricción en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Santa Rosa.
El requisito es presentar el pase de abordar.
Mientras que el personal que labora en las terminales aéreas debe portar su credencial institucional o un documento que acredite su vínculo con la operadora aérea.
El toque de queda rige desde este 3 de mayo hasta el 18, de 23H00 a 05H00.
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