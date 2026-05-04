Gobierno confirma movilización de pasajeros en 4 aeropuertos durante toque de queda

Movimiento de pasajeros en el área de preembarque del aepuerto "Mariscal Sucre" de Quito.

El Gobierno confirma que pasajeros y sus familiares podrán movilizarse durante el toque de queda, vigente en nueve provincias y cuatro cantones del país.

En un comunicado, difundido este 4 de mayo de 2026, el Ministerio de Infraestructura y Transporte ratificó que la movilización estará permitida mientras riga la restricción en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Santa Rosa.

El requisito es presentar el pase de abordar.

Mientras que el personal que labora en las terminales aéreas debe portar su credencial institucional o un documento que acredite su vínculo con la operadora aérea.

El toque de queda rige desde este 3 de mayo hasta el 18, de 23H00 a 05H00.