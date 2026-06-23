Pabel Muñoz plantea prohibir venta de licor cerca de universidades en Quito

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, analiza prohibir la venta de licor afuera de las universidades.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, plantea prohibir la venta de bebidas alcohólicas en los alrededores de las universidades de la capital.

Durante una rueda de presna, este martes 23 de junio de 2026, dijo que "existe un grave consumo de alcohol" en las afueras de esos centros de educación superior.

El funcionario dijo: "no quisiéramos llegar a tener que prohibir la venta, pero si lo tenemos que hacer en todos los sitios cercano a las universidades, lastimosamente, tendremos que llegar a ese punto".

En ese contexto, Muñoz se reunirá con los rectores de universidades para concretar una estrategia de protección a los estudiantes.

El Burgomaestre convocó a una reunión con los rectores de las universidades de la ciudad para "concretar acciones en apoyo a la seguridad y el control en el espacio público".

Muñoz tomó esa decisión tras los casos de la estudiante de la Universidad Politécnica Nacional, Nataly Mafla, y de la Universidad Central, Alexander Orellana.

«He convocado a todos los rectores y rectoras de las universidades que operan en Quito para ponernos a su servicio y juntos tener una estrategia para el cuidado de estudiantes universitarios. Nos preocupa mucho lo sucedido en caso de la señorita Mafla y el caso del señor Orellana", indicó.

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"He tomado la iniciativa de convocar a las universidades para expresar nuestra solidaridad, ponernos a su servicio y poder armar una estrategia", añadió.

Muñoz agregó que puede existir una mutua cooperación para la vigilancia como en el caso de los colegios municipales. "Ellos tienen cámaras. Nosotros podríamos conectar esas cámaras al COE Metropolitano".

"Uno de los objetivos centrales será cubrir con cámaras todas las unidades educativas municipales para que podamos detectar elementos de microtráfico, si un niño es retirado por sus padres y los riesgos que se podría dar alrededor. Exactamente lo mismo podríamos hacer con las universidades", agregó.