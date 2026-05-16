Piero Hincapié y Willian Pacho formados en IDV se medirán en la final de la Champions League

Willian Pacho y Piero Hincapié en uno de los títulos con Independiente

Es una historia digna de un guion de Hollywood, pero es la realidad del fútbol ecuatoriano. La final de la UEFA Champions League 2026 en Budapest no solo será un partido histórico por el choque entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, sino porque pondrá frente a frente a dos centrales formados en la misma cantera: Piero Hincapié y Willian Pacho.Del Valle para el Mundo: La Conexión de IDV

Ambos defensores comparten un origen idéntico en el Centro de Alto Rendimiento de Independiente del Valle, una de las canteras más prolíficas del continente.

Aunque Piero (categoría 2002) y Willian (categoría 2001) coincidieron en las divisiones formativas y compartieron concentraciones, sus caminos en el primer equipo de IDV tuvieron dinámicas distintas antes de dar el salto a Europa:

Piero Hincapié: Formó parte del histórico equipo sub-20 que ganó la Copa Libertadores de la categoría en 2020. Su talento era tan evidente que, con apenas un puñado de partidos en la primera de IDV, Talleres de Córdoba lo fichó, siendo el trampolín perfecto hacia el Bayer Leverkusen y, posteriormente, su consolidación en la Premier League con el Arsenal.

Willian Pacho: Tuvo un paso más consolidado en el primer equipo de los "Rayados". Fue pieza clave en la obtención de la histórica primera LigaPro para IDV en 2021. De ahí saltó al Royal Antwerp de Bélgica, luego al Eintracht Frankfurt y finalmente al PSG, donde se ha asentado en la élite.El Frente a Frente en Budapest

El destino y sus grandísimas temporadas en sus respectivos clubes los han llevado a disputar el trono europeo. Este duelo representa un hito sin precedentes para el país:

Detalle Piero Hincapié (Arsenal) Willian Pacho (PSG) Posición habitual Central por izquierda / Lateral Central zurdo / Líbero Fortaleza clave Salida limpia, anticipación y velocidad Solidez en el duelo individual, fuerza y juego aéreo Rol en su equipo Pilar en la estructura de Mikel Arteta Muralla en la zaga de Luis Enrique

Pase lo que pase en la final, Ecuador asegura tener a un nuevo campeón de la UEFA Champions League, uniéndose al selecto club que inauguró Antonio Valencia (quien llegó a la final en 2011, aunque no pudo levantar la copa).

De las canchas de Sangolquí a los ojos de todo el planeta en la final de clubes más importante del mundo. Es el año de la consagración definitiva para la zaga de la Tri