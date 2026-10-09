¿Cómo actuar en caso de acoso en el Metro de Quito? Paso a paso para activar el protocolo 

Protocolo 'Cero Acoso': los seis pasos para pedir ayuda dentro del Metro de Quito

Viajar sin miedo ni agresiones es una prioridad dentro del sistema de transporte subterráneo de Quito.

Gracias a la implementación del protocolo 'Cero Acoso', los casos registrados por agresiones sexuales o acoso en el Metro de Quito han mostrado una reducción del 53% entre 2024 y 2025 (pasando de 17 a 8 eventos).

Asimismo, entre enero y agosto de 2026 solo se han contabilizado 5 alertas.

"Que 9 de cada 10 mujeres dicen que se sienten seguras al viajar en el Metro es importante, pero también nos compromete a seguir trabajando. Frente al acoso, queremos que nuestras usuarias sepan que no están solas, pueden alertar al personal o usar los interfonos y se activa de inmediato un protocolo de atención". Claudia Merchán, directora de Promoción Cultural y Gestión Social del Metro de Quito.

Casos de acoso en el Metro de Quito cayeron un 53%: así funciona el sistema de auxiliares para los usuarios. Municipio de Quito

Paso a paso: ¿Cómo actuar si sufres acoso?

El Metro de Quito cuenta con 721 interfonos ubicados estratégicamente en trenes y estaciones, conectados directamente con el Puesto de Control Central (PCC).

Si eres víctima o testigo de un acto de acoso, el procedimiento se activa mediante las siguientes fases:

Reporta la alerta: Presiona el botón del interfono más cercano (dentro del vagón o en el andén) o acude de inmediato a cualquier agente operativo de estación.

Presiona el botón del interfono más cercano (dentro del vagón o en el andén) o acude de inmediato a cualquier agente operativo de estación. Recepción en el Puesto de Control Central (PCC): El equipo de monitoreo recibe la señal y activa el protocolo en tiempo real.

El equipo de monitoreo recibe la señal y activa el protocolo en tiempo real. Coordinación de respuesta: El PCC notifica de inmediato al ECU 911, a la Policía Metro y al personal operativo ubicado en los andenes.

El PCC notifica de inmediato al ECU 911, a la Policía Metro y al personal operativo ubicado en los andenes. Intervención y abordaje: Si el hecho ocurre dentro del tren en movimiento, la Policía y el personal de seguridad abordan el vagón en la siguiente parada para retirar y aislar al presunto agresor bajo custodia en un cuarto operativo.

Si el hecho ocurre dentro del tren en movimiento, la Policía y el personal de seguridad abordan el vagón en la siguiente parada para retirar y aislar al presunto agresor bajo custodia en un cuarto operativo. Asistencia a la víctima: Personal capacitado traslada a la persona afectada a un espacio seguro dentro de la estación para brindarle primeros auxilios psicológicos y soporte emocional.

Personal capacitado traslada a la persona afectada a un espacio seguro dentro de la estación para brindarle primeros auxilios psicológicos y soporte emocional. Orientación legal para la denuncia: El equipo acompaña a la víctima e informa sobre el procedimiento para formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.

Dispositivos y monitoreo en el sistema

La efectividad del protocolo se apoya en un sistema integral de seguridad que combina el monitoreo tecnológico en cámaras y estaciones con la presencia constante de la Policía Metro.

Sin embargo, la institución recuerda que la alerta oportuna de los usuarios es el detonante fundamental para que la asistencia médica, psicológica y policial actúe en cuestión de minutos.