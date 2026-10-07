Metro de Quito cierra siete paradas por las fuertes lluvias y granizo este 7 de octubre

Una persona murió en las inmediaciones de una estación del Metro de Quito

Las fuertes lluvias y la caída de granizo registradas este miércoles, 7 de octubre de 2026, en el sector norte de Quito provocaron el cierre temporal de siete paradas del Metro de Quito.

Las estaciones que permanecen cerradas son El Ejido, Universidad Central, Pradera, La Carolina, Iñaquito, Jipijapa y El Labrador.

Debido a estas condiciones climáticas, el sistema funciona de manera parcial, únicamente en el tramo comprendido entre Quitumbe y Alameda.

COMUNICADO OFICIAL https://t.co/qw8jcoMMbB — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 7, 2026

El Metro de Quito informó que la suspensión de las siete paradas responde a una medida preventiva para proteger tanto a los pasajeros como a los equipos del sistema.

“Como medida preventiva y para precautelar la seguridad de nuestros usuarios y la de nuestros equipos, al momento nos encontramos operando en el tramo Quitumbe-Alameda”, señaló la entidad.

El servicio será restablecido en las estaciones afectadas "cuando las condiciones de seguridad lo permitan", indicó el Metro de Quito.

El domingo 4 de octubre, la estación del Metro de El Labrador se inundó debido a las fuertes lluvias en la capital