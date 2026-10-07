Teatro, conciertos y ferias gratis en Quito: así será la agenda del Sucre Viajero 2026
El Municipio de Quito habilitó tres plazas de la capital para conciertos y ferias de emprendimiento sin costo. Revisa los horarios por sector en diferentes puntos de la ciudad.
Feriado en Quito: el Sucre Viajero 2026 llena de arte y cultura los barrios.
Funadación Teatro Nacional Sucre
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Actualizado:
07 oct 2026 - 14:29
La Fundación Teatro Nacional Sucre desplegará una nueva edición del festival 'Sucre Viajero 2026' durante el mes de octubre.
La iniciativa llevará conciertos con elencos, obras de teatro infantil, feria de emprendimientos y bandas en vivo en tres puntos estratégicos de Quito, con acceso totalmente gratuito .
El recorrido arrancará este viernes 9 de octubre en el sur de la capital y se extenderá durante el fin de semana a las parroquias rurales y al norte de la ciudad.
Agenda por sectores y fechas
1. Viernes 9 de octubre
Plaza Cívica Quitumbe (Sur de Quito)
- Feria y teatro infantil: Desde las 09:00 hasta las 17:00 estará abierta la feria de emprendedores locales.
A las 11:00 se presentará la obra infantil 'El viaje perdido de Pishku'
Conciertos
- 12h00 a 13h00: Coro Mixto Ciudad de Quito.
- 13h10 a 14h10: Grupo Yavirac y Viviana González.
- 14h15 a 14h30: Dj Muy Tranquilo.
- 14h30 a 14h50: Banda de Pueblo.
- 14h50 a 15h50: Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Viviana González y Ángela Valencia.
- 15h50 a 16h10: Banda de Pueblo.
- 16h10 a 17h30: El Cartel Vallenato.
2. Domingo 11 de octubre
Plaza de la Identidad en la Comuna Lumbisí
- 09h00 a 17h00: feria de emprendimientos.
- Actividades: fabricación de máscaras, vaca loca, instrumentos. Toma de la plaza (bailarines, banda de pueblo).
- 11h00 a 12h00: presentación de la obra ‘El viaje perdido de Pishku’ de Gato Relato.
Bloque musical
- 12h00 a 13h00: Coro Mixto Ciudad de Quito.
- 13h10 a 13h25: Muy Tranquilo.
- 13h35 a 14h45: Viviana González y Grupo Yavirac.
- 14h45 a 15h05: Banda de Pueblo.
- 15h05 a 16h05: Orquesta de Instrumentos Andinos.
- 16h05 a 16h25: Banda de Pueblo.
- 6h25 a 17h30: La Sonora Dinamita.
3. Domingo 18 de octubre
Plaza Foch (La Mariscal)
- 11h00 a 12h00: presentación de la obra "El viaje perdido de Pishku", de Gato Relato.
Música en vivo
- 12h00 a 13h00: Grupo Yavirac y Viviana González.
- 13h10 a 13h30: Dj Muy Tranquilo.
- 13h30 a 13h50: Banda de Pueblo.
- 13h50 a 14h50: Banda Sinfónica Metropolitana de Quito + Viviana González y Débora Riquelme.
- 14h50 a 15h10: Banda de Pueblo.
- 15h10 a 16h30: Orquesta la Familia.
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