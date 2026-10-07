Teatro, conciertos y ferias gratis en Quito: así será la agenda del Sucre Viajero 2026

Feriado en Quito: el Sucre Viajero 2026 llena de arte y cultura los barrios.

La Fundación Teatro Nacional Sucre desplegará una nueva edición del festival 'Sucre Viajero 2026' durante el mes de octubre.

La iniciativa llevará conciertos con elencos, obras de teatro infantil, feria de emprendimientos y bandas en vivo en tres puntos estratégicos de Quito, con acceso totalmente gratuito .

El recorrido arrancará este viernes 9 de octubre en el sur de la capital y se extenderá durante el fin de semana a las parroquias rurales y al norte de la ciudad.

Agenda por sectores y fechas

1. Viernes 9 de octubre

Plaza Cívica Quitumbe (Sur de Quito)

Feria y teatro infantil: Desde las 09:00 hasta las 17:00 estará abierta la feria de emprendedores locales.



A las 11:00 se presentará la obra infantil 'El viaje perdido de Pishku'

El Sucre Viajero 2026 presenta una agenda cultural con ferias, conciertos y obras de teatro gratuitas. Municpio de Quito

Conciertos

12h00 a 13h00: Coro Mixto Ciudad de Quito.

13h10 a 14h10: Grupo Yavirac y Viviana González.

y 14h15 a 14h30: Dj Muy Tranquilo.

14h30 a 14h50: Banda de Pueblo.

14h50 a 15h50: Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Viviana González y Ángela Valencia.

y 15h50 a 16h10: Banda de Pueblo.

16h10 a 17h30: El Cartel Vallenato.

2. Domingo 11 de octubre

Plaza de la Identidad en la Comuna Lumbisí

09h00 a 17h00: feria de emprendimientos.

Actividades: fabricación de máscaras, vaca loca, instrumentos. Toma de la plaza (bailarines, banda de pueblo).

11h00 a 12h00: presentación de la obra ‘El viaje perdido de Pishku’ de Gato Relato.

Bloque musical

12h00 a 13h00: Coro Mixto Ciudad de Quito.

13h10 a 13h25: Muy Tranquilo.

13h35 a 14h45: Viviana González y Grupo Yavirac.

y 14h45 a 15h05: Banda de Pueblo.

15h05 a 16h05: Orquesta de Instrumentos Andinos.

16h05 a 16h25: Banda de Pueblo.

6h25 a 17h30: La Sonora Dinamita.

3. Domingo 18 de octubre

Plaza Foch (La Mariscal)

11h00 a 12h00: presentación de la obra "El viaje perdido de Pishku", de Gato Relato.

Música en vivo