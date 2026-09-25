Aeropuerto de Quito reprograma vuelos por mantenimiento este sábado 26 de septiembre

Horarios de vuelos nacionales e internacionales de este sábado 26 de septiembre se reprograman.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito cerrará temporalmente su pista este sábado 26 de septiembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La suspensión de las operaciones aéreas se extenderá durante 12 horas, desde las 02:00 hasta las 14:00, informó el Municipio de Quito.

El cierre fue coordinado con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y obligó a las aerolíneas a modificar los horarios de varios vuelos nacionales e internacionales.

La terminal de pasajeros, sin embargo, permanecerá abierta y sus servicios continuarán funcionando durante los trabajos.

Los pasajeros con vuelos programados para este sábado deben verificar directamente con su aerolínea cualquier modificación adicional antes de trasladarse al aeropuerto.

Llegadas internacionales

Entre las llegadas internacionales que modificaron sus horarios están vuelos procedentes de Buenos Aires, El Salvador, Panamá, Bogotá y Nueva York.

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada Avianca AV8396 Buenos Aires 00:30 Avianca AV457 El Salvador 00:35 Copa Airlines CM714 Panamá 14:07 Copa Airlines CM829 Panamá 14:12 Avianca AV646 Buenos Aires 14:15 Avianca AV8377 Bogotá 15:05 Avianca AV7397 Nueva York 15:20

Salidas internacionales

En las salidas internacionales también existen modificaciones para vuelos hacia Bogotá, Panamá, Buenos Aires, El Salvador, México y San José.

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada Avianca AV124 Bogotá 00:55 Copa Airlines CM153 Panamá 01:29 Copa Airlines CM210 Panamá 01:39 Avianca AV8395 Buenos Aires 01:40 Avianca AV456 El Salvador 01:45 Aeroméxico AM685 México 14:10 Copa Airlines CM828 Panamá 15:04 Copa Airlines CM718 Panamá 15:09 Avianca AV646 San José 15:25

Vuelos nacionales también cambian de horario

Llegadas nacionales

Las modificaciones alcanzan a conexiones con Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, El Coca y Galápagos.

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada Latam LA1420 San Cristóbal 15:00 Latam LA1409 Baltra 15:28 Aeroregional 6G840 El Coca 15:35 Aeroregional 6G874 Loja 16:20 Latam LA1402 Cuenca 18:07 Avianca AV1793 San Cristóbal 19:10

Salidas nacionales

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada Latam LA1377 Guayaquil 00:04 Avianca AV1672 Guayaquil 01:45 Aeroregional 6G841 El Coca 14:00 Aeroregional 6G875 Loja 14:00 Avianca AV1792 San Cristóbal 14:10 Latam LA1397 El Coca 14:55 Latam LA1401 Cuenca 15:45 Latam LA1391 Manta 16:05

El mantenimiento de este sábado no será el último cierre programado de la pista del Aeropuerto de Quito en 2026.

El sábado 3 de octubre está prevista una nueva suspensión entre las 02:00 y las 14:00. Además, el sábado 17 de octubre la pista permanecerá cerrada entre las 06:00 y las 14:00.

Los trabajos han sido programados los sábados debido a que existe menor tráfico aéreo.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto viajar durante las fechas de mantenimiento consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea, debido a que los itinerarios pueden sufrir modificaciones.