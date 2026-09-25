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Quito

Aeropuerto de Quito reprograma vuelos por mantenimiento este sábado 26 de septiembre

El Aeropuerto Mariscal Sucre suspenderá sus operaciones aéreas entre las 02:00 y las 14:00. Hay cambios en los horarios de vuelos. 

Horarios de vuelos nacionales e internacionales de este sábado 26 de septiembre se reprograman.

Quiport.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

25 sep 2026 - 18:47

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El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito cerrará temporalmente su pista este sábado 26 de septiembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La suspensión de las operaciones aéreas se extenderá durante 12 horas, desde las 02:00 hasta las 14:00, informó el Municipio de Quito. 

El cierre fue coordinado con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y obligó a las aerolíneas a modificar los horarios de varios vuelos nacionales e internacionales.

La terminal de pasajeros, sin embargo, permanecerá abierta y sus servicios continuarán funcionando durante los trabajos.

Los pasajeros con vuelos programados para este sábado deben verificar directamente con su aerolínea cualquier modificación adicional antes de trasladarse al aeropuerto.

Llegadas internacionales

Entre las llegadas internacionales que modificaron sus horarios están vuelos procedentes de Buenos Aires, El Salvador, Panamá, Bogotá y Nueva York.

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada
AviancaAV8396Buenos Aires00:30
AviancaAV457El Salvador00:35
Copa AirlinesCM714Panamá14:07
Copa AirlinesCM829Panamá14:12
AviancaAV646Buenos Aires14:15
AviancaAV8377Bogotá15:05
AviancaAV7397Nueva York15:20

Salidas internacionales

En las salidas internacionales también existen modificaciones para vuelos hacia Bogotá, Panamá, Buenos Aires, El Salvador, México y San José.

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada
AviancaAV124Bogotá00:55
Copa AirlinesCM153Panamá01:29
Copa AirlinesCM210Panamá01:39
AviancaAV8395Buenos Aires01:40
AviancaAV456El Salvador01:45
AeroméxicoAM685México14:10
Copa AirlinesCM828Panamá15:04
Copa AirlinesCM718Panamá15:09
AviancaAV646San José15:25

Vuelos nacionales también cambian de horario

Llegadas nacionales

Las modificaciones alcanzan a conexiones con Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, El Coca y Galápagos.

Aerolínea Vuelo Origen Hora reprogramada
LatamLA1420San Cristóbal15:00
LatamLA1409Baltra15:28
Aeroregional6G840El Coca15:35
Aeroregional6G874Loja16:20
LatamLA1402Cuenca18:07
AviancaAV1793San Cristóbal19:10

Salidas nacionales

Aerolínea Vuelo Destino Hora reprogramada
LatamLA1377Guayaquil00:04
AviancaAV1672Guayaquil01:45
Aeroregional6G841El Coca14:00
Aeroregional6G875Loja14:00
AviancaAV1792San Cristóbal14:10
LatamLA1397El Coca14:55
LatamLA1401Cuenca15:45
LatamLA1391Manta16:05

El mantenimiento de este sábado no será el último cierre programado de la pista del Aeropuerto de Quito en 2026.

El sábado 3 de octubre está prevista una nueva suspensión entre las 02:00 y las 14:00. Además, el sábado 17 de octubre la pista permanecerá cerrada entre las 06:00 y las 14:00.

Los trabajos han sido programados los sábados debido a que existe menor tráfico aéreo.

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto viajar durante las fechas de mantenimiento consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea, debido a que los itinerarios pueden sufrir modificaciones.

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