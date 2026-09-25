Policía rinde homenaje a 27 hijos de uniformados asesinados en funciones durante 2025

Policía rindió homenaje a 27 hijos de uniformados asesinados en funciones durante 2025, este viernes 25 de septiembre de 2026.

La Policía Nacional llevó a cabo el encuentro recreativo 'Héroes en nuestros corazones'.

La actividad se diseñó para rendir homenaje a los hijos de los uniformados que fallecieron en funciones durante 2025.

En las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate, en Guayaquil, 27 niños y sus familias, compartieron una jornada centrada en el acompañamiento y el reconocimiento al legado de los servidores policiales caídos.

La realización de esta jornada de integración fue posible gracias a los fondos y el respaldo generados en la carrera atlética 'Policía Héroe de Paz'.

Causa solidaria

La realización de esta iniciativa se realizó los fondos y el respaldo generados en la carrera atlética 'Policía Héroe de Paz'.

El esfuerzo de los atletas participantes permitió transformar la competencia deportiva en un recurso de apoyo social directo para las familias de los uniformados.

Los niños participaron en dinámicas lúdicas y actividades recreativas preparadas por las unidades especializadas de la institución.

Compromiso con las familias

La institución policial ratificó que este tipo de iniciativas buscan mantener un acompañamiento permanente a los deudos de los policías caídos en servicio.

La institución policial señaló que el evento no solo busca preservar la memoria de los agentes que perdieron la vida, sino asegurar espacios de contención emocional y bienestar para sus hijos de forma continua.