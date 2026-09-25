Cámaras captan intento de sicariato dentro de un hotel en el centro de Guayaquil

El ataque quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

Un hombre de 33 años fue baleado dentro de un hotel ubicado en la avenida Machala, en el centro de Guayaquil.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 del jueves 24 de septiembre de 2026, en un hotel ubicado en la avenida Machala, entre Huancavilca y Capitán Nájera.

La emergencia fue reportada a los policías del distrito 9 de Octubre.

Las imágenes muestran a la víctima llegar al establecimiento junto a una joven que se movilizaba con él en una motocicleta. Segundos después, un taxi se estacionó inicialmente sobre la acera frente al hotel.

Guayaquil, cámara captó a los sujetos que cometieron un caso de sicariato en la entrada de un motel ubicado en la Av Machala entre Huancavilca y Capitan Najera.



La fémina que acompañaba a la víctima huyó junto a los atacantes. pic.twitter.com/M71mLn2yOm — We News (@wenewsec) September 25, 2026

Dos personas ingresaron armadas

Del taxi descendieron dos hombres armados que vestían prendas similares a las de guardias de seguridad.

Los hombres ingresaron corriendo al establecimiento mientras el conductor del vehículo movió el automotor y lo estacionó en la calle.

Pocos segundos después, los dos atacantes salieron del hotel y subieron nuevamente al mismo taxi en el que habían llegado.

La joven que acompañaba a la víctima también abordó el vehículo antes de que abandonara el lugar.

Víctima fue trasladada a una casa de salud

Cuando los uniformados llegaron al hotel encontraron al hombre tendido en el piso del garaje, junto a la motocicleta. El ciudadano había recibido varios impactos de bala durante el ataque.

La víctima fue trasladada posteriormente a una casa de salud cercana para recibir atención médica.

Las cámaras del establecimiento registraron parte de la secuencia y las imágenes forman parte de la información que deberá ser analizada para esclarecer el hecho.