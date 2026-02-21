La Agencia Metropolitana de Control clausuró concesionaria de autos en el sur de Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una concesionaria de autos que operaba sin permisos municipales en La Magdalena, al sur de Quito, tras una alerta de la Policía Nacional por una presunta estafa, informaron las autoridades.

Durante la intervención, varios ciudadanos señalaron que habrían sido presionados a realizar “pagos inmediatos” de hasta USD 7 000 para adquirir vehículos que nunca fueron entregados. Según Gustavo Chiriboga, de la AMC, hay una indagación abierta.

El líder zonal de la AMC en Eloy Alfaro, Vicente Azimbaya, indicó que en el parqueadero del establecimiento se hallaron cuatro carros, de los cuales dos presentaban irregularidades, entre ellas la presunta alteración de chasis. Además, señaló que uno de los vehículos habría sido vendido simultáneamente a decenas de personas.

Según el reporte, una persona vinculada con la concesionaria fue denunciada ante la Fiscalía por el presunto delito de estafa y, de comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

La AMC recordó que, de acuerdo con el Código Municipal, las concesionarias que operen sin permisos pueden recibir multas de hasta cuatro salarios básicos, además de la clausura del establecimiento.