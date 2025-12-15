Advierten nueva modalidad de secuestro extorsivo con falsas ofertas de trabajo en Quito

Personal de la Dinased detuvo al sospechoso que tiene antecedentes penales

Los delincuentes publican una falsa oferta de trabajo por redes sociales y al acudir a la entrevista las víctimas son escopolaminadas y secuestradas.

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) alertó de una nueva modalidad de secuestro extorsivo que se está aplicando en Quito.

Según el director de la Dinased, Galo Muñoz, los delincuentes publican falsas ofertas de trabajo en redes sociales para engañar a las víctimas.

Muñoz narró el caso de una joven que acudió, junto a su padre, a una falsa entrevista para un puesto laboral en un hospital público ubicado en el norte de Quito, donde fue recibido por una persona, no en las instalaciones del hospital sino en la parte exterior, ahí le indicó que el primer filtro es tener unos exámenes médicos y acto seguido la escopolaminaron.

Según Muñoz el delincuente tomó el celular y llamó a los familiares de las víctimas para exigir una recompensa de 4 000 dólares.

Tras la alerta de familiares agentes de la Dinased y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) localizaron a la víctima y detuvieron al hombre que cuenta con varios antecedentes penales por robo, estafa e intimidación.

Además, en los alrededores del hospital se localizaron otras cinco personas escopolaminadas, que se presumen también fueron víctimas del mismo delincuente.