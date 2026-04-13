Quito: Conozca las operadoras de buses con más sanciones

Operativos de control buscan que conductores cumplan con la ley.

En lo que va de 2026, un total de 2 408 conductores de transporte público han sido sancionados.

Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el valor económico aproximado de las infracciones supera los USD 100 000.

Infracciones más frecuentes

De acuerdo con la AMT se ha sancionado a 849 unidades por circular con las puertas abiertas, a 291 por no utilizar el cinturón de seguridad y a 286 por dejar o recoger pasajeros en lugares no permitidos.

Además, 219 unidades fueron sancionadas por desobedecer a los Agentes Civiles de Tránsito o las señales de tránsito y 169 por invadir carriles exclusivos.

Operadoras con más sanciones según AMT

Trasplaneta encabeza la lista con 146 infracciones.

Transporsel cuenta con 137 sanciones.

Paquisha registra 134 sanciones.

Alborada suma 118 infracciones.

Vencedores de Pichincha acumula 106 sanciones.

Las autoridades indican que los controles continuarán con el objetivo de que los conductores del transporte público mejoren su servicio y cumplan con la ley.