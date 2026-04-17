Quito: Cierre de un carril en la av. Patria y Amazonas por la caída de la rama de un árbol
La rama de un árbol cayó en la av. Patria y av. Amazonas, en el centro norte de Quito, la mañana de este viernes 17 de abril.
La rama de un árbol cayó en la av. Patria y av. Amazonas, en el norte de Quito.
Imagen mejorada con IA a partir de una captura de pantalla.
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Actualizada:
17 abr 2026 - 06:38
La circulación vehicular en la av. Patria, en la intersección con la av. Amazonas, está parcialmente restringida la mañana de este viernes 17 de abril del 2026.
La rama de un árbol cayó en el carril izquierdo de la vía, en sentido oriente-occidente, por lo que el carril se encuentra cerrado, indicó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
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