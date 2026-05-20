Alarma por enjambre de abejas en un barrio del norte de Quito

Personal de la Umpa acudió al sector de El Inca para rescatar un enjambre de abejas.

Un enjambre de abejas que se ubicó en el árbol de una vereda en el sector de El Inca causa alarma entre los moradores del sector.

El Comité de Seguridad de El Inca denunció la presencia de las abejas este miércoles 20 de mayo de 2026 en sus redes sociales y aseguran que solicitaron ayuda al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

De acuerdo con los moradores, el enjambre está ubicado en la calle Las Palmeras, entre Madroños y Nogales. Las abejas llegaron al lugar el martes 19 de mayo.

En un comunicado del Comité se informó que las abejas provenían de la zona boscosa de Quito.

Denuncian que moradores prenden fuego contra las abejas

En la denuncia, el comité señala que se prendió fuego contra las abejas para quemarlas. Ante eso, se hicieron advertencias a los ciudadanos para que no atenten contra los insectos, por su importancia para el medioambiente.

Los moradores pidieron apoyo a la Policía del Mediambiente para evitar que las abejas sigan en el lugar y puedan causar daños a los transeúntes.

Apicultores acudieron al sitio para mover el enjambre

Según la Policía del Medioambiente, al lugar acudió un grupo especializado de apicultores mencionaron que un grupo especializado de apicultores llegaron al lugar para retirar las abejas.

Según la Umpa, la noche de este miércoles se realizó ya el rescate total del enjambre. Las abejas serán tratasladadas hasta el centro de acopio de la Unidad de Protección del Medioambiente.