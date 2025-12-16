El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anuncia 14 cambios en su Gabinete del Municipio

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en su habitual conferencia de prensa este martes 16 de diciembre del 2025

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este martes 16 de diciembre del 2025 que realizará 14 cambios de funcionarios en el Municipio para el 2026. "Vamos a tener alrededor de 14 cambios en el Gabinete Municipal. Están definidos, pero no los voy anunciar hasta que tenga todas las confirmaciones", dijo Muñoz.

El Burgomaestre anticipó que hasta el 20 de diciembre se espera confirmar todas las modificaciones que realizará en su equipo de trabajo. "Tenemos 60 entidades entre Secretarías, fundaciones, empresas. Tocaré el 90% de las áreas. Serán 14 cambios. El equipo municipal es muy competente", defendió.

Descartó que en movilidad no hará cambios y enfatizó que la estabilidad es importante para la continuidad de planes municipales.

El informe de la gestión municipal

Muñoz presentó un balance de obras realizadas por su administración. Destacó la realización de 2 100 obras ya entregadas, una inversión aproximada de 1 900 millones de dólares y una ejecución presupuestaria del 83%.

Enfatizó que el incremento en la ejecución presupuestaria es uno de los indicadores clave de eficiencia de la actual gestión. "Recibimos la ejecución en 65% y la hemos elevado al 83%, con una inversión cercana a los 1 900 millones de dólares", puntualizó.

En las declaraciones a medios, el alcalde destacó la ejecución de 670 obras de presupuestos participativos en infraestructura comunitaria y anunció cambios estructurales en la contribución especial de mejoras.

“Con la aprobación de la tasa de recolección de basura, que ahora se cobrará en la planilla eléctrica, vamos a reformar la contribución especial de mejoras para que no recaiga solo en los beneficiarios directos, porque los presupuestos participativos buscan corregir inequidades territoriales”, explicó.

Además, resaltó la ejecución de obras en todo el Distrito Metropolitano. "Solamente la semana anterior inauguramos una intervención de más de dos millones en el parque Carollo; el parque Los Tubos de más de 7 hectáreas en Quitumbe; el centro de innovación de Quito luego de nueve años de espera; la recuperación de la casa 707; hemos recuperado también Guardianes de la Niñez en La Marisca y la fase dos del Centro Histórico", describió.