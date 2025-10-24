Alerta por acumulaciones de agua en cinco sectores de Quito debido a las fuerte lluvias

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió emergencias por acumulación de agua en diferentes zonas de la capital.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes 24 de octubre de 2025 ocasionaron acumulación de agua y complicaciones en la movilidad en distintos puntos del Distrito Metropolitano de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos de emergencia se encuentran desplegados en los sectores de Guayllabamba, Calderón, San Antonio de Pichincha, Carcelén y Pomasqui, donde se han reportado inundaciones por las fuertes precipitaciones.

“Realizamos labores de succión de agua y limpieza de sumideros para evacuar el agua y dejar el lugar en condiciones seguras”, detalló la institución a través de sus redes sociales.

Condiciones climáticas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que, este viernes 24 de octubre del 2025, se formaron núcleos convectivos en la región Interandina

Este fenómeno climático dio paso a lluvias significativas acompañadas de tormentas eléctricas en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.

Según el pronóstico del Inamhi, las precipitaciones continuarán hasta el sábado 25 de octubre, y las zonas más afectadas serían Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.

La entidad advirtió que las lluvias pueden provocar acumulaciones de agua en viviendas, negocios y vías, así como caída de árboles, deslizamientos de tierra y presencia de neblina en las vías.