Fuertes lluvias se registraron en Quito la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025

El pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología apunta a lluvias de varibale intensidad con tormentas.
Actualizada:
23 oct 2025 - 15:11
Fuertes lluvias se registraron en Quito desde la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025.
En algunos sectores del norte capitalino se registró una tormenta eléctrica y ráfagas de viento.
Sin embargo, hasta las 15:10 el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 no ha reportado emergencias por las lluvias.
La Sala Situacional del COE Metropolitano emitió una advertencia meteorológica respecto a las lluvias con mayor intensidad el 22, 23 y 25 de octubre.
Las autoridades alertan de la posibilidad de acumulación de agua, deslizamiento de tierra y bancos de niebla.
De acuerdo con el monitoreo del Inamhi, se prevé que las lluvias de mayor intensidad caigan en las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.
