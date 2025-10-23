Fuertes lluvias se registraron en Quito la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025

Fuertes lluvias se registraron en Quito la tarde de este jueves 23 de octubre.

Fuertes lluvias se registraron en Quito desde la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025.

En algunos sectores del norte capitalino se registró una tormenta eléctrica y ráfagas de viento.

Sin embargo, hasta las 15:10 el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 no ha reportado emergencias por las lluvias.

La Sala Situacional del COE Metropolitano emitió una advertencia meteorológica respecto a las lluvias con mayor intensidad el 22, 23 y 25 de octubre.

Las autoridades alertan de la posibilidad de acumulación de agua, deslizamiento de tierra y bancos de niebla.

De acuerdo con el monitoreo del Inamhi, se prevé que las lluvias de mayor intensidad caigan en las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.