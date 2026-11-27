Personal de la Epmaps realiza una inspección de un medidor de agua en una vivienda de Quito.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) alertó a los habitantes de Quito sobre visitas irregulares a domicilios bajo el argumento de retirar los medidores de agua potable.

Según la entidad municipal, hay personas que acuden a las viviendas y utilizan información falsa para notificar a los usuarios sobre el supuesto retiro de estos dispositivos.

Ante esta situación, Agua de Quito aclaró que el reemplazo de medidores es un procedimiento que se realiza cuando los equipos cumplen su vida útil. Sin embargo, cualquier intervención de este tipo se notifica previamente al usuario.

La empresa también advirtió que no autoriza a terceros a realizar cobros por sus servicios ni solicita a los ciudadanos que se comuniquen con personas particulares para gestionar trámites.

¿Cómo evitar posibles estafas relacionadas con los medidores de agua en Quito?

La Epmaps emitió cuatro recomendaciones para los usuarios del servicio de agua potable:

Mantener actualizados el número de teléfono y el correo electrónico registrados en la empresa.

Realizar los trámites y solicitudes únicamente en las agencias de atención al usuario.

No entregar dinero a terceros. Los costos de los servicios se cobran exclusivamente a través de la planilla de agua potable.

No contactar a personas particulares para gestionar procedimientos relacionados con el servicio.

¿Dónde reportar una visita sospechosa en Quito?

Si una persona llega a su domicilio con una notificación sospechosa sobre el retiro o reemplazo del medidor de agua potable, puede verificar la información a través de los siguientes canales oficiales:

Línea telefónica: 1800 24 24 24.

1800 24 24 24. Facebook: @aguaquito.

@aguaquito. X: @aguadequito.

@aguadequito. Instagram: @aguaquito.

Para realizar la consulta, la empresa recomienda tener a mano el número de cuenta del servicio de agua potable.