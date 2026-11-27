Las calles del cantón Milagro están annegadas por el desbordamiento del río Los Amarillos.

La creciente del río Los Amarillos, en el cantón Milagro, de la provincia del Guayas, provocó inundaciones en las calles del centro de la ciudad la tarde de este viernes 27 de noviembre del 2026.

El río creció debido a las intensas precipitaciones registradas desde la madrugada. La fuerza del agua anegó gran parte de la zona céntrica, obligando al cierre de locales comerciales y dificultando el tránsito vehicular y peatonal.

Comerciantes y transeúntes reportaron que el nivel del agua subió rápidamente, generando preocupación en un cantón que ya mantiene una declaratoria de emergencia por 60 días debido al impacto invernal.

La emergencia también estuvo marcada por un hecho que alarmó a los moradores cerca de la Unidad Educativa Presidente Otto Arosemena Gómez. Alrededor de las 12:30, vecinos divisaron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una de las calles anegadas.

El cuerpo del hombre habría llegado ahí debido a la creciente del río, pero se desconoce cuáles son las causas de su muerte. Una usuaria de TikTok realizó una transmisión en vivo en la que mostró la situación.