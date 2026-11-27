Familiares de Daniela Estefanía Astudillo Mesías mantienen activa la difusión de su caso al cumplirse dos meses de su desaparición en Ambato, este viernes 27 de noviembre de 2026.

Al cumplirse dos meses de la desaparición de Daniela Estefanía Astudillo Mesías, enfermera de 33 años, sus familiares reiteraron este viernes 27 de noviembre de 2026 el pedido ciudadano e institucional para difundir su caso.

Esto con el objetivo fortalecer las labores de investigación que permitieron dar con su paradero.

Daniela desapareció el 27 de septiembre de 2026 en el sector Techo Propio, al suroriente de Ambato, provincia de Tungurahua.

Desde entonces, según señalan sus allegados, no han surgido nuevos indicios más allá de los recabados en los primeros días del reporte.

Equipos de rescate y agentes policiales han ejecutado rastreos en Tungurahua para ubicar a Daniela Astudillo, vista por última vez hace dos meses en Ambato. Cortesía

Búsqueda reciente en Píllaro

Como parte de las diligencias desplegadas, el jueves 26 de noviembre se ejecutó una jornada de rastreo en el sector La Joaquina, en el cantón Píllaro.

En la acción participó la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos; sin embargo, el operativo concluyó sin resultados positivos.

Aunque los familiares de Daniela agradecieron el acompañamiento brindado hasta el momento por la Dinased, solicitaron más trabajo articulado con las unidades especializadas de investigación de personas desaparecidas.

Los familiares esperan obtener más pistas y ampliar las investigaciones con el objetivo de dar con la ciudadana desaparecida.

Contexto del caso y llamados de la familia

En medio de la incertidumbre que atraviesan su madre, su hermano —quien encabeza las gestiones de rastreo— y el resto de su núcleo familiar, los allegados pidieron a la ciudadanía compartir la imagen de la enfermera.

Asimismo, aportar cualquier dato, por mínimo que parezca, sobre el posible paradero de Daniela.

Al cumplirse el primer mes de su desaparición, en octubre pasado, familiares viajaron desde Ambato hasta Quito para realizar un plantón en los exteriores del Ministerio del Interior.

En aquella ocasión, detallaron que la joven salió de su domicilio y fue vista por última vez cerca de una quebrada del sector Techo Propio, donde los barridos previos con maquinaria y equipos de rescate tampoco arrojaron evidencias.

Las autoridades y la familia recuerdan que cualquier información sobre el paradero de Daniela Estefanía Astudillo Mesías puede ser reportada de manera confidencial a través de la línea única de emergencias ECU 911.