Alerta en 18 sectores de Quito por alta probabilidad de lluvias y tormentas este 27 de octubre
Las fuertes precipitaciones se mantendrán en Quito hasta el jueves 30 de octubre del 2025. Se advierte de riesgo de desbordamientos.
Las lluvias en Quito han provocado emergencias por deslaves en el norte de la ciudad.
ECU 911
Actualizada:
27 oct 2025 - 08:15
Quito tendrá lluvias con tormentas este lunes 27 de octubre del 2025. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) advirtió que 18 sectores de la ciudad serán los más afectados.
De acuerdo a la alerta meteorológica se esperan en la capital niveles altos de precipitaciones con posibilidad de descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizo.
Estas condiciones climáticas se mantendrán hasta el jueves 30 de octubre y las zonas más afectadas serán:
- San José de Minas
- Perucho
- Calacalí
- Nono
- Nanegal
- Nanegalito
- San Antonio
- Calderón
- Tumbaco
- Yaruquí
- Puembo
- Checa
- Los Chillos (Pintag)
- Conocoto
- Alangasí
- La Mariscal
- Eloy Alfaro
- Quitumbe
El COE advirtió que las intensas lluvias con tormentas pueden provocar:
- Acumulación de agua en viviendas, locales y caminos susceptibles.
- Vías afectadas por agua estancada, deslizamientos y bancos de niebla.
- Deslizamientos de tierra y movimientos en masa por saturación del suelo
- Riesgo de crecidas y desbordes de ríos o quebradas en zonas vulnerables.
De acuerdo al pronístico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones se reportarán en la tarde y se prevén temperaturas de 12 grados centígrados.
