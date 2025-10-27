Alerta en 18 sectores de Quito por alta probabilidad de lluvias y tormentas este 27 de octubre

Las lluvias en Quito han provocado emergencias por deslaves en el norte de la ciudad.

Quito tendrá lluvias con tormentas este lunes 27 de octubre del 2025. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) advirtió que 18 sectores de la ciudad serán los más afectados.

De acuerdo a la alerta meteorológica se esperan en la capital niveles altos de precipitaciones con posibilidad de descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizo.

Estas condiciones climáticas se mantendrán hasta el jueves 30 de octubre y las zonas más afectadas serán:

San José de Minas

Perucho

Calacalí

Nono

Nanegal

Nanegalito

San Antonio

Calderón

Tumbaco

Yaruquí

Puembo

Checa

Los Chillos (Pintag)

Conocoto

Alangasí

La Mariscal

Eloy Alfaro

Quitumbe

El COE advirtió que las intensas lluvias con tormentas pueden provocar:

Acumulación de agua en viviendas, locales y caminos susceptibles.

en viviendas, locales y caminos susceptibles. Vías afectadas por agua estancada, deslizamientos y bancos de niebla .

por agua estancada, y bancos de . Deslizamientos de tierra y movimientos en masa por saturación del suelo

de tierra y en por saturación del suelo Riesgo de crecidas y desbordes de ríos o quebradas en zonas vulnerables.

De acuerdo al pronístico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones se reportarán en la tarde y se prevén temperaturas de 12 grados centígrados.