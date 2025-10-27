Quito y Guayaquil serán sedes de dos Ferias Laborales Turísticas para impulsar el empleo joven

Los interesados se pueden inscribir en línea para participar en la feria,

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, a través del programa “Turismo Futuro”, anunció la realización de las Ferias Laborales Turísticas 2025, un espacio dedicado a conectar a jóvenes talentos con oportunidades de empleo en el sector turístico ecuatoriano.

Las jornadas se llevarán a cabo en Quito este lunes 27 y martes 28 de octubre del 2025, en el Centro de Exposiciones Eugenio Espejo, en el centro de Quito. Mientras que en Guayaquil se realizarán el 30 y 31 de octubre en el Instituto Superior Bolivariano, en el campo Atarazana. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre a través del sitio web oficial ferialaboralturismoec.com.

Para participar los interesados deben llenar un formulario en el que se incluyen datos personales, formación académica y experiencia laboral.

Según el Ministerio de Producción, estas ferias forman parte de una estrategia nacional sostenida para abrir más y mejores oportunidades laborales, fortalecer la formación profesional y posicionar al Ecuador como un referente regional en talento turístico.

El objetivo principal es crear puentes directos entre empleadores y aspirantes, impulsando la empleabilidad juvenil y la dinamización del mercado laboral. Espacio para el talento turístico nacional

Durante los cuatro días de feria, más de 20 empresas del sector turístico —entre cadenas hoteleras, agencias de viajes, aerolíneas y operadoras turísticas— ofrecerán un portafolio de vacantes y programas de pasantías diseñados para fortalecer el desarrollo profesional de los asistentes.

Además, la crucerista internacional Royal Caribbean realizará un proceso intensivo de selección con entrevistas presenciales, en busca de talento ecuatoriano que pueda incorporarse a sus equipos en el extranjero. E

La experiencia de 2024 respalda el impacto de estas ferias. En la edición anterior, realizada en Manta, participaron más de 20 empresas del sector y se registraron 530 plazas laborales y 38 pasantías disponibles. Más de 200 personas asistieron de forma presencial y otras 320 participaron en línea, a través de la plataforma de empleo del programa.