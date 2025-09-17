Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito fue asaltada durante una emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Quito denunció el robo a una de sus ambulancia durante la atención de una emergencia en la ciudad.

Ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito fue asaltada durante una emergencia.

CBQ

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

17 sep 2025 - 07:10

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) fue víctima de la delincuencia durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025.

Los uniformados acudieron a atender una emergencia en el sur de la ciudad cuando su ambulancia fue asaltada por personas no identificadas.

Alrededor de las 05:00 los bomberos acudieron a atender una emergencia médica en el sector de Chiriyacu. Mientras los uniformados atendían a la persona afectada, desconocidos forzaron la ambulancia.

Los asaltantes se llevaron el cerebro del vehículo de emergencia. Se trata de la computadora o módulo de memoria que permite el funcionamiento de la ambulancia.

Tras el robo la ambulancia quedó fuera de servicio y tuvo que ser remolcada en una grúa.

"Este lamentable hecho atenta directamente contra nuestra labor de salvar vidas y pone en riesgo la atención oportuna a la ciudadanía", apuntó el CBQ.

