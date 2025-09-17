Ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito fue asaltada durante una emergencia
El Cuerpo de Bomberos de Quito denunció el robo a una de sus ambulancia durante la atención de una emergencia en la ciudad.
17 sep 2025 - 07:10
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) fue víctima de la delincuencia durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025.
Los uniformados acudieron a atender una emergencia en el sur de la ciudad cuando su ambulancia fue asaltada por personas no identificadas.
Alrededor de las 05:00 los bomberos acudieron a atender una emergencia médica en el sector de Chiriyacu. Mientras los uniformados atendían a la persona afectada, desconocidos forzaron la ambulancia.
Los asaltantes se llevaron el cerebro del vehículo de emergencia. Se trata de la computadora o módulo de memoria que permite el funcionamiento de la ambulancia.
Tras el robo la ambulancia quedó fuera de servicio y tuvo que ser remolcada en una grúa.
"Este lamentable hecho atenta directamente contra nuestra labor de salvar vidas y pone en riesgo la atención oportuna a la ciudadanía", apuntó el CBQ.
