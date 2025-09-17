Ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Quito fue asaltada durante una emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) fue víctima de la delincuencia durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre de 2025.

Los uniformados acudieron a atender una emergencia en el sur de la ciudad cuando su ambulancia fue asaltada por personas no identificadas.

Alrededor de las 05:00 los bomberos acudieron a atender una emergencia médica en el sector de Chiriyacu. Mientras los uniformados atendían a la persona afectada, desconocidos forzaron la ambulancia.

Los asaltantes se llevaron el cerebro del vehículo de emergencia. Se trata de la computadora o módulo de memoria que permite el funcionamiento de la ambulancia.

Tras el robo la ambulancia quedó fuera de servicio y tuvo que ser remolcada en una grúa.

"Este lamentable hecho atenta directamente contra nuestra labor de salvar vidas y pone en riesgo la atención oportuna a la ciudadanía", apuntó el CBQ.