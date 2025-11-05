AMT activará los servicios de matriculación todos los sábados de noviembre de 2025

La matriculación vehicular es obligatoria para todos los vehículos en Quito

Los servicios de matriculación vehicular en Quito se activarán los sábado 8, 15, 22 y 29 de noviembre del 2025. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

A través de un comunicado, la entidad indicó que la medida busca "brindar un mejor servicio y facilitar los procesos de matriculación".

La atención se realizará únicamente con cita en los centros ubicados en el Bicentenario y Quitumbe, ubicado en el norte y sur de la ciudad, respectivamente.

Los ciudadanos podrán acceder a este servicio en los siguientes horarios:

Sábados 8, 15 y 22 de noviembre de 08:00 a 14:00

de noviembre de Sábado 29 de noviembre de 08:00 a 17:00

Noviembre es el último mes en el calendario ordinario para la revisión y matriculación vehicular. El trámite es obligatorio para los carros cuyo último dígito de placa es 0.

La AMT recuerda que las multas por no cumplir estos requisitos pueden llegar a 100 dólares. En diciembre se podrá hacer los dos trámites siempre que se pague la multa de 25 dólares por no cumplir el mes correspondiente.