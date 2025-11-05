AMT activará los servicios de matriculación todos los sábados de noviembre de 2025
La atención solo se realizará en los centros Bicentenerio y Quitumbe. Noviembre es el último mes para la revisión y matriculación vehicular.
La matriculación vehicular es obligatoria para todos los vehículos en Quito
05 nov 2025 - 11:38
Los servicios de matriculación vehicular en Quito se activarán los sábado 8, 15, 22 y 29 de noviembre del 2025. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
A través de un comunicado, la entidad indicó que la medida busca "brindar un mejor servicio y facilitar los procesos de matriculación".
La atención se realizará únicamente con cita en los centros ubicados en el Bicentenario y Quitumbe, ubicado en el norte y sur de la ciudad, respectivamente.
Los ciudadanos podrán acceder a este servicio en los siguientes horarios:
- Sábados 8, 15 y 22 de noviembre de 08:00 a 14:00
- Sábado 29 de noviembre de 08:00 a 17:00
Noviembre es el último mes en el calendario ordinario para la revisión y matriculación vehicular. El trámite es obligatorio para los carros cuyo último dígito de placa es 0.
La AMT recuerda que las multas por no cumplir estos requisitos pueden llegar a 100 dólares. En diciembre se podrá hacer los dos trámites siempre que se pague la multa de 25 dólares por no cumplir el mes correspondiente.
