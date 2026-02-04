EN VIVO | ANT asegura que no se cobrará multas a los usuarios por servicios suspendidos

Las instalaciones de la ANT en Quito no atienden al público.

Luis Darío Villacres, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aseguró que los usuarios no se verán afectadas por la suspensión de la atención en esta entidad.

Aseguró que no se cobrará multas a los usuarios que no pueden acceder a los servicios que actualmente están suspendidos en la ANT

10 personas fueron detenidas dentro del denominado caso Jaque, en el que se investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada.

Según las investigaciones del Ministerio Público los procesados serían parte de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dedicada a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos.

La Fiscalía detalló que la investigación de los hechos se inició en julio de 2025, luego de una denuncia recibida a través de la línea 1 800 - DELITO.