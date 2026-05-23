Relaciones LAT: ¿Qué son y por qué son tendencia entre las parejas?

Las relaciones LAT son una tendencia de parejas que eligen amar sin vivir juntas

Las llamadas relaciones LAT se han convertido en una tendencia cada vez más popular, especialmente entre las nuevas generaciones que buscan equilibrar el amor, la independencia y el espacio personal.

El término LAT proviene del inglés Living Apart Together, que en español significa 'vivir separados juntos'. Se trata de parejas que mantienen una relación sentimental estable y comprometida, pero que deciden no compartir el mismo hogar.

A diferencia del modelo tradicional de pareja, donde la convivencia suele verse como un paso natural o una prueba de amor, quienes defienden la relación LAT consideran que vivir separados ayuda a mantener la autonomía y evitar conflictos derivados de la rutina diaria.

Las parejas LAT suelen vivir en la misma ciudad o cerca una de la otra, pero cada integrante conserva su propio espacio y estilo de vida. La idea es compartir tiempo de calidad juntos sin renunciar a la libertad individual.

Esta tendencia ha ganado adeptos debido a factores como la necesidad de independencia, la búsqueda de mayor flexibilidad en la convivencia y el deseo de mantener un equilibrio entre la vida personal y la relación de pareja.

Quienes apoyan este modelo sostienen que la convivencia permanente puede generar desgaste emocional, discusiones y monotonía, mientras que mantener hogares separados evita ese tipo de conflictos.

Sin embargo, especialistas en psicología consideran que una relación LAT funciona si las parejas establecen acuerdos claros sobre aspectos como la frecuencia de los encuentros, la distancia entre viviendas y si se trata de una decisión temporal o permanente.