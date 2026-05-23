Horarios, set list...; todo lo que debe saber antes de ir al concierto de Ed Sheeran en Quito

Ed Sheeran se presentará en Quito el sábado 23 de mayo de 2026.

La espera terminó para los fanáticos de Ed Sheeran en Ecuador. El artista británico se presentará este sábado 23 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en un concierto que promete reunir a miles de personas en el norte de Quito.

La visita forma parte de su gira mundial ‘Loop Tour 2026’ y marcará la primera vez que el cantante de 'Shape of You' y 'Perfect' actúe en territorio ecuatoriano.

¿A qué hora será el concierto de Ed Sheeran en Quito?

Según la organización, el show principal arrancará a las 20:00 del sábado 23 de mayo.

Antes de la presentación del británico, el artista guayaquileño Dicappo será el encargado de abrir la noche en el Atahualpa.

Uno de los atractivos del espectáculo será la instalación de un segundo escenario que permitirá mayor cercanía entre el cantante y el público.

Estas son las canciones que cantaría Ed Sheeran en Quito

El repertorio del ‘Loop Tour 2026’ incluye 27 canciones que recorren distintas etapas de la carrera del cantante.

Entre los temas más esperados están:

You Need Me

I Don’t Need You

Sapphire

Castle on the Hill

Photograph

Thinking Out Loud

Shape of You

El concierto también incluirá otros éxitos globales y canciones de sus producciones más recientes.

Metro de Quito extenderá horarios por el concierto

El Metro de Quito operará con horario extendido hasta la 01:00 del domingo 24 de mayo para facilitar el retorno de los asistentes.

Desde las 23:00, la estación Iñaquito será la única habilitada para el ingreso de usuarios.

Las autoridades detallaron que:

El accesojunto al parque La Carolina cerrará a las 23:00

El acceso de la vereda norte, junto al CCNU, permanecerá habilitado durante toda la operación extendida

Las demás estaciones solo estarán disponibles para salida de pasajeros

Trolebús y Ecovía también operarán hasta medianoche

La Empresa de Pasajeros informó que el Trolebús y la Ecovía funcionarán hasta las 00:00 por el evento.

Mientras tanto, las rutas alimentadoras operarán hasta las 21:30.

Las autoridades recomendaron utilizar transporte público para evitar congestión vehicular en los alrededores del estadio y planificar el retorno con anticipación.