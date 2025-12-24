Así se realizará el desfile de Santos Inocentes y los festivales de monigotes en Quito en 2025

Quito se prepara para despedir el 2025 con varios eventos

Quito se prepara para despedir el 2025 con una amplia agenda de eventos. Estas actividades buscan que los ciudadanos compartan entre familia y vecinos.

Este año, la agenda incluye el regreso de la tradicional Fiesta de Inocentes y los Festivales de monigotes que se realizarán de forma simultánea en el norte y el sur de la capital. La creatividad y algarabía serán las protagonistas en la exposición de 10 monigotes en el norte y 14 en el sur.

A continuación las actividades que se realizarán desde el 28 al 31 de diciembre:

Desfile de Santos Inocentes

Este evento cultural se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre de 11:00 a 19:00. El recorrido empezará en la calle Mejía y Venezuela, luego se dirigirá hacia la calle Rocafuerte, Guayaquil y llegará a la Plaza Benítez y Valencia.

En el desfile serán protagonistas los payasos y juglares recitando ‘chanzas’ acompañadas de comparsas de disfrazados. También se realizará un concurso de bailadores dirigido al público en general.

En total participarán 20 agrupaciones de danza, seis bandas de pueblo y las presentaciones de la Estudiantina Cuerdas del Ecuador y Escuela de Danza Quiteña.

Festival de Fin de Año

Ambos festivales de monigotes se realizarán el miércoles 31 de diciembre en los siguientes horarios y zonas:

Norte: 11:00 a 18h00 en la avenida Amazonas

11:00 a 18h00 en la avenida Amazonas Sur: 11:00 a 18:00 en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a la altura de la Tribuna del Sur.

Participarán 24 concursantes que recibirán incentivos económicos para la construcción de monigotes y premios por los mejores trabajos.

Además se realizará la lectura de testamentos y conciertos musicales en vivo. En las dos zona se ubicarán plazas temáticas con: