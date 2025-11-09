Shakira deslumbró y conquistó Ecuador con sus icónicos temas y empoderamiento femenino

La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito

Por dos horas, la barranquillera Shakira conquistó y deslumbró a más de 30 000 fanáticos en el estadio Olímpico Atahualpa. Con sus icónicas canciones, como 'Estoy Aquí', hasta sus recientes éxitos, 'TQG' y 'Copa Vacía', hizo vibrar con cada presentación.

El esperado concierto de Shakira en Ecuador superó todas las expectativas el sábado 8 de noviembre del 2025. Miles de personas de distintas ciudades del país y extranjeros se dieron cita para vivir el primer show de 'La Loba' en Ecuador, como parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Desde tempranas horas, los fanáticos comenzaron a llegar al estadio Olímpico Atahualpa. Algunos esperaron más de ocho horas para poder ingresar, pero al final todo fue recompensado. Hubo quienes viajaron desde muy lejos para no perderse el espectáculo.

“Vinimos desde Loja, fueron más de 10 horas de viaje y siete horas de fila, pero valió la pena. Ver a Shakira en vivo es un sueño cumplido”, contó una seguidora emocionada junto a su familia.

El ambiente fue una verdadera fiesta. Entre pelucas moradas, caderines, cintillos con el nombre ‘Shakira’, camisetas personalizadas y gafas brillantes, el público transformó el estadio en una explosión de color y energía.

Cuando las luces se apagaron, Shakira, con su traje plateado brillante y sus gafas icónicas, entró caminando rodeada de bailarines y fanáticos. El público estalló en gritos y la locura por la colombiana empezó.

La cantante abrió su presentación con uno de sus más recientes éxitos, 'La Fuerte'. Con su inconfundible voz y su carisma, interpretó temas que marcaron distintas etapas de su carrera, desde 'Antología', 'Las de la intuición', 'Waka Waka' hasta 'Loba'.

La colombiana Shakira cantó frente a más de 30 000 personas. EFE

“Qué emoción tan grande. Lloré mientras cantaba Acróstico”, dijo otra fanática, conmovida. “Así se demuestra la fuerza que tenemos las mujeres. Shakira nos representa”.

La artista agradeció al público ecuatoriano por la entrega y prometió dar el mismo espectáculo en sus próximos conciertos que serán el domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025. Su conexión con los asistentes fue inmediata, bailó, rió y se notó emocionada por el recibimiento.

Sahkira cuidó cada detalle e hizo vibrar a sus fanáticos en Quito EFE

El concierto cerró con un mensaje de empoderamiento y energía femenina que dejó huella. Shakira no solo enamoró a sus fans, sino que convirtió la noche en una explosión de música canto y baile.