605 personas se llaman Shakira en Ecuador; Tena tiene el mayor registro de este nombre

Shakira es una de las artistas latinas que causa furor a nivel mundial. Sus canciones han pasado de generación en generación, provocando que decenas de personas usen su nombre.

En Ecuador, de acuerdo al registro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existen 605 personas con el nombre de la interprete de 'Waka Waka' y 'Te Felicito'.

El primer registro de este nombre data de 1960, 17 años antes que nazca Shakira. No obstante, en 1996, un año después del lanzamiento de su álbum 'Pies descalzos', el nombre alcanzó 41 registros.

Pero el año que superó el récord fue en el 2000 con 44 registros, cuando lanzó '¿Dónde están los ladrones?' y en los Latin Grammy se consagró como una de las artistas más prometedoras del continente.

La ciudad con personas que más se llaman Shakira es Tena, con 70 registros. Luego se ubica Quito (55), Orellana (42), Pastaza (31), Guayaquil (27) y Archidona (21).

El nombre Shakira es de origen árabe y significa "llena de gracia" o " agradecida". Es la forma femenina de 'Shaker' que proviene de la palabra árabe 'Shukr que significa "gracias". La cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak lleva este nombre reflejando sus raíces culturales pues su padre es de ascendencia libanesa.