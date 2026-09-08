El Real Madrid gana 2-1 al Inter en el estreno de la Champions League; los otros resultados

El delantero marroquí del Real Madrid, Brahim Díaz (n.º 21, a la derecha), dispara pero no logra marcar durante el partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El Real Madrid ganó 2-1 al Inter de Milán en el Bernabéu este martes, en su estreno en la nueva temporada de la Liga de Campeones.

Los goles de Kylian Mbappé (14') y Federico Valverde (23') dieron los primeros tres puntos al equipo de Mourinho, que aprovechó los errores defensivos de un Inter de Milán para el que recortó distancias Carlos Augusto (76').

Resultados Champions League - 8 de Septiembre de 2026 UEFA Champions League Fase de Liga — Jornada 1 | Martes, 8 de septiembre de 2026 Local Resultado Visitante Estado 🇧🇪 Club Brujas 2 – 3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa Final 🇬🇷 AEK Atenas 1 – 0 🇦🇹 LASK Linz Final 🇪🇸 Real Madrid 2 – 1 🇮🇹 Inter de Milán Final 🇩🇪 Borussia Dortmund 3 – 2 🇪🇸 Villarreal Final 🇵🇹 FC Porto 0 – 2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City Final 🇫🇷 Lille 2 – 3 🇪🇸 Real Betis Final

El City arranca en la Champions con doblete de Haaland y victoria en Oporto

El Manchester City se impuso en el campo del Oporto (2-0) gracias a un doblete del noruego Erling Haaland, este martes en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Tras haberse topado con el muro levantado por el portero portugués Diogo Costa, los Citizens fueron recompensados por su dominio al inicio de la segunda parte, con un cabezazo de Haaland a la salida de un centro del argentino Enzo Fernández (47'), en su estreno en Champions con su nuevo equipo.

El delantero noruego amplió la ventaja con un remate con el interior del pie derecho dentro del área, bien asistido por Rayan Aït-Nouri en el tramo final del encuentro (90+1).