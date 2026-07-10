Pelea entre perros en Quito: UBA rescata a los animales sobrevivientes

Un perro pitbull atacó a otro hasta causarle la muerte, dentro de una vivienda en la Mitad del Mundo.

Un perro pitbull atacó a otro y lo mató. El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 8 de julio de 2026.

Moradores de la Mitad del Mundo, en el noroccidente de Quito, reportaron a las autoridades sobre una pelea entre dos perros que terminó en la muerte de uno de ellos.

José Paredes, director de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) detalló que una perra estaba en celo y eso desató la pelea entre dos canes machos.

Uno de ellos mató al otro, en medio de los gritos de los vecinos por detener el ataque que duró alrededor de 10 minutos.

Personal de la UBA acudió a la vivienda donde estaban los animales y retiró a dos de ellos.

Ambos fueron trasladados al centro de atención veterinaria de Calderón apra su evaluación clínica y etológica.

El perro que murió fue enterrado en el mismo predio, según reportaron los vecinos.

Paredes recalcó que "si los animales estaban esterilizados no hubiera pasado nada".

Durante la inspección del inmueble, los técnicos de UBA no hallaron a un tutor de los animales.

Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) iniciará un proceso administrativo sancionador por maltrato animal.

Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, detalló que la sanción podría alcanzar los 240 dólares, al tratarse de una infracción leve por no esterilizar a un animal.