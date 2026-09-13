ECU-911 gestionó la atención de 45 incendios forestales en Ecuador en 24 horas

Un total de 45 emergencias por incendios forestales movilizaron este 13 de septiembre a los organismos de respuesta en varias provincias del país.

Las labores de contención y mitigación fueron articuladas por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 junto a los Cuerpos de Bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional y administraciones municipales.

Pichincha encabezó la lista de afectaciones con 27 eventos, seguida de Azuay con 10 y Tungurahua con 2. Por su parte, Carchi registró 2 flagelos —ya controlados—, mientras que Loja, Imbabura, El Oro y Cañar reportaron un incendio cada una.

Entre los incidentes de mayor impacto de la jornada figura el registrado a las 13:35 en el sector San Juan de Lanchas, en la comunidad El Ramal (Carchi). La alerta atendida por el Centro Operativo Local desplegó a los equipos de primera respuesta, quienes lograron sofocar las llamas tras una afectación preliminar calculada en 70 hectáreas de vegetación destruidas.

En la zona centro del país, una alerta matutina movilizó a las brigadas de emergencia hacia el sector de Isinlíví, en el cantón Sigchos (Cotopaxi/Tungurahua). Los bomberos locales continúan las tareas de sofocación en el área, donde las llamas han consumido más de 90 hectáreas de cobertura vegetal. Hasta el momento no se registran personas heridas en esta ubicación.

Por otro lado, a las 14:10 se reportó un incendio en el sector Sec Gullacay, en Cañar. La sala operativa coordinó el despacho de tanqueros y motobombas equipadas para frenar el avance del fuego. Los equipos de socorro se mantienen en la zona ejecutando labores de control, sin que se hayan reportado víctimas ni lesionados.

En Loja, la respuesta rápida de los cuerpos de socorro evitó mayores daños tras una alerta emitida a las 14:00 en el sector Motupe. Los efectivos desplazados lograron apagar por completo el conato de incendio, previniendo así la propagación de las llamas hacia predios aledaños.

Ante el incremento del riesgo por la sequía de la época, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para canalizar la información únicamente por vías oficiales y reportar de inmediato cualquier quema no controlada o presencia de humo a través de la línea 9-1-1.