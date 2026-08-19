Quito: 63% de personas en situación de calle llevan menos de 5 años en esa condición 

En Quito, los habitantes de calle son mayoritariamente hombres, de origen extranjero.

Un nuevo estudio reveló las condiciones en las que viven las personas en situación de calle en Quito. Según el estudio, el 71% se encuentra en pobreza y pobreza extrema, y se sostiene, principalmente, con actividades informales.

Los resultados corresponden al Diagnóstico Situacional del Distrito Metropolitano de Quito, elaborado en 2025 a partir de 667 encuestas realizadas en las 10 administraciones zonales y 65 parroquias de la capital. Reveló que el 63% lleva menos de cinco años en esta condición.

El estudio fue presentado el 14 de agosto de 2026, durante el Foro Internacional por la Dignidad e Inclusión en la Calle, presentado en el marco del Mes de las Luchas Sociales de las Personas en Situación de Calle.

¿Quiénes son las personas en situación de calle?

La población identificada en el diagnóstico es principalmente masculina y adulta. La mayoría tiene nacionalidad ecuatoriana, aunque también existe una importante presencia de población extranjera.

Según los resultados:

63% lleva menos de cinco años en situación de calle

lleva menos de cinco años en situación de calle 71% vive en pobreza o pobreza extrema. 20,5% es de nacionalidad venezolana

vive en pobreza o pobreza extrema. es de nacionalidad venezolana 13% es de nacionalidad colombiana

El dato sobre el tiempo de permanencia en calle es uno de los principales hallazgos del estudio. Para el Municipio, muestra que la situación de calle no necesariamente constituye una condición estable o permanente, sino que puede ser el resultado de un deterioro relativamente reciente de las condiciones económicas, familiares y sociales.

Pobreza y trabajos informales marcan su supervivencia

Las personas en situación de calle dependen principalmente de actividades económicas informales para sobrevivir.

Entre ellas están el reciclaje, la mendicidad, los trabajos temporales y la venta ambulante.

La falta de ingresos estables se suma a otras condiciones que dificultan el acceso a una vivienda y a servicios básicos.

El diagnóstico señala que la permanencia en la calle está relacionada con una combinación de factores: exclusión económica, debilitamiento de las redes familiares y de apoyo, violencia, dificultades de acceso a servicios de salud y concentración territorial.

Más de la mitad reporta haber sufrido violencia

La violencia es otro de los problemas que atraviesan a las personas en situación de calle en Quito.

El diagnóstico encontró que el 56,4% experimentó violencia psicológica, mientras que el 50% vivió violencia física. A esto se suma que 66,1% reportó consumo de sustancias psicoactivas.