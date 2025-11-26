Un automóvil se incendió en el sur de Quito y ocasionó cierres viales este miércoles 26

Un automóvil se incendió en el sur de Quito y ocasionó cierres viales.

Un vehículo se incendió sobre la calzada en el sur de Quito, la mañana de este 26 de noviembre de 2025. La emergencia se reportó alrededor de las 06:00.

El automóvil plomo se incendió sobre la avenida Rodrigo de Chávez y Pedro Dorado, en el sector de la Villaflora.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar con dos vehículos para sofocar las llamas. Ninguna persona resultó herida, según los uniformados.

Uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicaron un cierre vial en los carriles centrales en sentido occidente - oriente.

Una falla mecánica ocasionó el incendio del vehículo. La conductora indicó que el automóvil no pudo moverse más y se comenzó a incendiar en el capó.

A pesar de los intentos, la mujer no pudo apagar el incendio, ya que contaba cona cadena para segurarlo e impedir que se abra, ya que un mes atrás fue víctima de robo.

Ricardo Jiménez, teniente del CBQ, añadió que cuando arribaron al lugar el vehículo estaba envuelto en llamas al interior y en la parte frontal donde se ubica el motor.

A bordo viajaba solo una mujer, quien logró salir antes de que el siniestro se expanda.

La vía quedará cerrada hasta que el automóvil sea remolcado a un patio de retención vehicular. Esto podría tomar alrededor de una hora, es decir hasta cerca de las 08:00.