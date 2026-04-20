Congestión en la Autopista General Rumiñahui por choque de camión

Un camión chocó en la Autopista General Rumiñahui y ocasionó fuerte congestión.

Una fuerte congestión vehicular se registró en la Autopista General Rumiñahui la tarde de este lunes 20 de abril de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender la emergencia.

Un equipo del CBQ acudió a la autopista, a la altura del puente 5 para atender una emergencia por el choque de un camión. Una persona quedó atrapada en la cabina del vehículo y los uniformados la rescataron.

Al sitio también acudió una ambulancia y los paramédicos trasladaron a la persona afectada a una casa de salud para su valoración correspondiente.

La vía quedó obstaculizada de manera parcial en sentido Quito - valle de Los Chillos, lo que generó una fuerte congestión vehicular.

Largas filas de vehículos se registratron desde la altura del peaje en los carriles laterales y centrales.