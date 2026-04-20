Metro de Quito reanuda sus operaciones tras interrupciones este lunes 20 de abril

El Metro de Quito sufrió interrupción en sus operaciones durante todo el lunes 20 de abril.

Las operaciones del Metro de Quito se retomaron con normalidad desde las 16:37 de este lunes 20 de abril de 2026, según informó la empresa a través de sus redes sociales.

"Nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados", escribió la empresa Metro de Quito en sus redes sociales.

Poco antes del mediodía la empresa informó que la línea operativa entre las estaciones del Labrador y Morán Valverde y visceversa se reanudó, pero el sistema total volvió a operar varias horas despúes en medio de cuestionamientos de usuarios.

El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, calificó los hechos como un sabotaje y dispuso al gerente del Metro, Juan Carlos Parra, que presente una denuncia formal en la Fiscalía.

¿Qué pasó en el Metro de Quito?

Según la empresa, hubo una falla en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central. El servicio se suspendió desde las 05:30 de este lunes.

La empresa Metro de Quito indicó a través de un comunicado que el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central, desde las 02:30.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones. Las intermitencias impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio.